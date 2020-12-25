Kayserisporlu futbolcu Campanharo: Hakemler canımızı yakıyor

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Gustavo Campanharo, alınan yenilginin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Konyaspor'u mutlak suretle yenerek 3 puanı almak istediklerini ifade eden Kayserisporlu Gustavo Campanharo, "Hakemlerin yanlış kararları neticesinde maçı kaybettik. Hatalar aleyhimize oluyor. Bunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Ama biz daha iyi çalışıp saha içinde ve saha dışında bununla mücadele edip üst sıralara çıkmalıyız. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor'un hakettiği yer burası değil. Umarım hakem hataları daha çok tekrarlanmaz. Gerçekten çok canımız yanıyor" dedi.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)