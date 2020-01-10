Sezonun ilk yarısında ekonomik problemler nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Kayseri, yeni hocası Robert Prosinecki ile flaş transferlere imza attırmaya devam ediyor. Başakşehir’le idmanlara çıkan Enver Cenk Şahin’i renklerine bağlayan, Boşnak orta saha Krzvic ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar’da son hamle ise forvete geldi. Kayserispor, Çekya ekibi Mlada Boleslav forması giyen 30 yaşındaki Muris Mesanovic prensipte anlaştı.

Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılması bekleniyor. Kayserispor, ayrıca Galatasaray’dan Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir için de nabız yoklamaya devam ediyor.