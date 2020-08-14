Kayserispor’dan Trabzonspor ve Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor, 2 futbolcusunda yeni tip corona virüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "Oyuncularınızın kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor için ise "Trabzonspor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya acil şifalar diliyor, kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.



