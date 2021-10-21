Kayserispor’dan 'sahte belge' uyarısı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, mevcut yönetimin göreve geldiği tarihlerde kulübün mali kayıtlarının İçişleri Bakanlığına bağlı Dernekler Müdürlüğü tarafından raporlandığı ve kayıt altına alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu denetimlerde bulunmayan sözleşme ya da senetlerle alacak talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu belgeler altındaki imzaların sahte olduğu hususunda bir ön düşüncemiz olmakla birlikte bu hususların aydınlatılması kulübümüzün aleyhine yürüyen takipler sebebiyle savcılık soruşturması yapılmasını gerekli kılmaktadır. Söz konusu sahte belgelere dayalı olarak alacak taleplerinde bulunanların, bu belgeleri kullananların, bu sahte belgeleri düzenleyenlerle hukuken sorumlu olacağı açıktır. Bu nedenle son günlerde dolaşıma sokulan, düzenlenme tarihleri yönetimimiz öncesi dönemlerin tarihini taşıyan, sahte olduğunu düşündüğümüz belgelere ilişkin özellikle geniş futbol ailesini uyarmayı bir vazife olarak görmekteyiz."

AA