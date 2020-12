Kayserispor’dan ırkçılığa tepki

Kayserispor, ligin 12. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcu Joseph Attamah antrenmanda açıklamalarda bulundu. Aybaba, dün akşam 4. hakemin ırkçı ifadeleri nedeniyle yarıda kalan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşananlara tepki göstererek, "Tarih boyunca ırkçılığın ne olduğunu bilmeyen, devamlı onunla mücadele eden, felsefesini de adalet ve merhamet üzerine kurmuş bir ırkın evladı olduğum için inanılmaz mutluyum. Bunlardan çok uzağız. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

“Göztepe maçı bizi motive etti”

“Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın saha içerisinde bize verdiği coşkuyu daha da yukarı çıkarmaya çalışıyoruz” diyen Aybaba, “İyi bir Göztepe maçı oldu. Her şeyi doğru yaptık. Kısa bir süre içerisinde yapılması gereken her şeyi doğru yaptık. İleride daha da çok gelişecektir. Çok pozisyona girdik, iyi savunduk. Neredeyse pozisyon vermedik ama futbolun içerisinde bir şans faktörü de vardır. Şans bizim yanımızda olmadı. Hakem arkadaşlarla ilgili ufak tefek sorunlar da oldu. Daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bunlar zor işler. Bir şeyi iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle maçları kazanamayınca da sizin içinizde farklı duygu oluşmaya başlıyor. Şimdi de Trabzonspor maçı var. Göztepe maçı bizi motive etti. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim felsefemiz belli. Biz çıkacağız ve sahanın her yerinde mücadele edeceğiz. Kazanmaya başlamak istiyoruz. Çok ciddi iki deplasmana çıktık. Ligin en iyi oynayan takımlarından iki tanesinden puan aldık. İçerideki maçı keşke kazansaydık, iyi oynamıştık. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın saha içerisinde bize verdiği coşkuyu daha da yukarı çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Futbolun içerisindeki herkese saygılıyız"

Hakemlere seslenen Aybaba, “En son içerideki maçtan sonra odasından müzik sesi geliyordu. Oyun havası gibiydi. Ben de kapıyı açıp ‘Sizden daha keyifli topluluk olamaz. Çünkü hep galip sizsiniz’ dedim. Hakemlerimiz hep galip. Onlara saygımız sonsuz. Futbolun içerisindeki herkese saygılıyız. Biz sadece işleri ile ilgili biraz daha ciddi, biraz daha tarafsız ve doğru baksınlar istiyoruz. Başka bir derdimiz yok” açıklamasını yaptı.

Joseph Attamah: Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz

Joseph Attamah ise Trabzonspor'a karşı zor bir mücadele olacağını vurgulayarak, "Trabzonspor gibi gerçekten iyi oynayan bir takıma karşı çok zor bir mücadele olacak ama biz de iyi oynuyoruz. Özellikle son 3 hafta hocamız geldiğinden beri yükselen bir form grafiğimiz var. Maalesef bir galibiyet alamadık. Artık galibiyetin ve kazanmanın zamanı geldi. Umuyor ve inanıyorum ki; hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta 3 puan alacağız. Hayatımı bu işten kazanıyorum. Bu meslekten keyif alıyorum. Kulübüme yararlı olmak istiyorum. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda iyi performans vermek istiyorum. Son haftalarda da özellikle idmanlarda çok iyi çalışarak performansımı geliştiriyorum. Zaten benim asıl performansım bu. O yüzden daha iyiye gidecek” dedi.

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Attamah, “FIFA ve UEFA ırkçılık konusunda çok tutarlı ve kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Böyle bir şeyin olması gerçekten kabul edilemez. Çirkin bir olay. Meslektaşlarımı devam etmeme kararlarında destekliyorum. Gerçekten doğru bir hareket yaptılar. Bu kabul edilemez bir davranıştı. Umarım böyle insanlar devam etmeyecek ve böyle insanları aramızda görmeyeceğiz. Sonuna kadar onların yanında olduğumu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmanda futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik ve fiziki çalışma ile sürdü.

İHA