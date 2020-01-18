Sarı-Kırmızılı ekip, ilk devreyi 10 puanla son sırada tamamlamıştı. Transferde en hareketli kulüplerden biri olan Kayserispor, 6 isimle anlaşsa da finansal sorunlar nedeniyle bu oyunculara lisans çıkartamamış ve kupadaki Fenerbahçe maçında oynatamamıştı. Sıkıntı dün aşıldı ve 6 transfer için imza töreni düzenlendi. Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler, törende hazır bulundu.

Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar ile 2.5 yıllık, Gustavo Campanharo ile 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Muris Mesanovic ve Enver Cenk Şahin ise sezon sonunda kadar kendilerini Sarı-Kırmızılı renklere bağladı.