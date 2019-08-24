Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden birisi olan ve kadrosuna şu ana kadar 17 ismi katan Kayserispor, 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu bir orta saha, bir sol kanat ve kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen Sarı- Kırmızılılar, transfer operasyonunda sona geldi. Kayseri Erciyesspor’un eski oyuncusu Victor Agali’nin önerisi ile denemeye alınan Anthony, teknik ekipten geçer not aldı. Bu doğrultuda İç Anadolu ekibi, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chigaemezu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Pazartesi imzaya geliyor!

Forvet transferinde ise tanıdık bir isme yönelen Kayseri, Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor ile temasa geçti. Togolü golcü ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 35 yaşındaki yıldızı sözleşme imzalatmak için pazartesi günü Kayseri’ye davet etti. Sarı-Kırmızılılar, sol kanat için ise yıldız bir isimle el sıkıştı. Kayseri, Wolsburg’dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcu Paul-Georges Ntep ile prensip anlaşmasına vardı.