Süper Lig'in 23.hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor maça 11 yabancı ile başladı. Kayserispor böylece Galatasaray'ın ardından bu sezon Süper Lig'de 11 yabancı ile maça çıkan ikinci takım oldu.

Kayserispor maça Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Mesanovic, Pedro Henrique, Situm, Kravets ilk 11'i sahada. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray üç kez 4.haftada Kasımpaşa, 6.haftada Fenerbahçe ve 9.haftada Beşiktaş karşısında maça 11 yabancı ile başlamıştı.

14 yabancı ile sözleşme, 12 yabancı kadroya

Süper Lig statüsünde takımlar 14 yabancı oyuncu ile anlaşma yapabiliyor. Fakat takımlar maç kadrolarına 12 yabancı oyuncu yazabiliyor. Teknik direktör Prosinecki yedek kulübesine bir yabancı oyuncu Krvzic'i bıraktı

fanatik.com.tr/Tolga Kuru