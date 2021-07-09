Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan sezonda formasını giyen Wilfried Kanga ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. 23 yaşındaki forvetin yeni takımı Young Boys oldu.

İsviçre ekibinden yapılan resmi açıklamada, Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kayserispor ile feshedilen sözleşmesinden kaynaklı 23 yaşındaki forvet için bir bonservis bedeli ödenmedi.

Fransız ekibi Angers'den geldiği Kayserispor ile geçtiğimiz sezon 15 maça çıkan Kanga, 3 gol katkısı sağlayabilmişti.