Sarı- Kırmızılılar’a, sadece Trabzonspor’u yenmesi yetmiyor. Kayseri, kazanıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Eğer Denizli, Rize, Malatya ve Kayseri 35 puanda olursa, 4’lü averajda Sarı-Kırmızılılar kalacak. Rize yenilmez, Malatya, Kayseri ve Denizlispor 35 puana ulaşırsa yine Kayserispor kalacak. Kayseri-Denizli-Rize 3’lü averaj kombinasyonunda da Sarı-Kırmızılılar avantajını koruyacak. 2’li averaj hesaplarında ise Rize ve Kayseri aynı puanda kalırsa Rize kalacak. Kayseri, Denizli’ye karşı ikilide üstün.