Kayserispor’da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah’a dönmüştü.

Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA’ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği öğrenildi.

İç Anadolu ekibinde kadro iyice boşalırken sportif direktör Bülent Bölükbaşı’nın yeni transferleri takıma kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor önce borçlarını ödeyip sonrasında transferde harekete geçebilir.