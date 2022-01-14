Kayserispor'da son dakika Abdulkadir Parmak ve Andrea Bertolacci gelişmesi
Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Yukatel Kayserispor, ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ve Andrea Bertolacci’nin lisansını çıkarttı.
Süper Lig ’de ligin 21.haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak Yukatel Kayserispor’da kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ve Andrea Bertolacci’nin lisanlarını çıkarttı. 2 futbolcu yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.
Ligin 22.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.