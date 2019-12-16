Kayserispor'da şok sakatlık! Mensah..

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'in önemli oyuncusu Bernard Mensah'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı açıklandı. BeinSports'un haberine göre bu sezon 13 maç yapıp 4 asist yapan oyuncu ilk yarının son iki maçında görev yapamayacak.

16 Aralık 2019, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da şok sakatlık! Mensah..

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. BeinSports'un haberine göre Ganalı oyuncunun ilk yarı sonuna kadar görev yapamayacağı bilgisi geldi.

Bu sezon 4 asist yaptı

Süper Lig'de son sıralarda yer alan Kayserispor takımının en önemli hücum oyuncularından biri olan Mensah bu sezon arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

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