Kayserispor'da şok sakatlık! Mensah..
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'in önemli oyuncusu Bernard Mensah'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı açıklandı. BeinSports'un haberine göre bu sezon 13 maç yapıp 4 asist yapan oyuncu ilk yarının son iki maçında görev yapamayacak.
İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. BeinSports'un haberine göre Ganalı oyuncunun ilk yarı sonuna kadar görev yapamayacağı bilgisi geldi.
Bu sezon 4 asist yaptı
Süper Lig'de son sıralarda yer alan Kayserispor takımının en önemli hücum oyuncularından biri olan Mensah bu sezon arkadaşlarına 4 gol pası verdi.