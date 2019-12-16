İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. BeinSports'un haberine göre Ganalı oyuncunun ilk yarı sonuna kadar görev yapamayacağı bilgisi geldi.

Bu sezon 4 asist yaptı

Süper Lig'de son sıralarda yer alan Kayserispor takımının en önemli hücum oyuncularından biri olan Mensah bu sezon arkadaşlarına 4 gol pası verdi.