Kayserispor’da Samet Aybaba dönemi

Erol Bedir’den başkanlık koltuğunu devralan Hamdi Elcuman, görevinden istifa eden Hikmet Karaman’ın yerine yine yerli bir isim getirdi. Sarı-Kırmızılılar, ilk yapılan görüşmelerde Samet Aybaba ile el sıkıştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, prensip anlaşmasına vardıkları teknik direktör Samet Aybaba'nın bugün Kayseri'ye geleceğini belirtti. Aybaba'nın bugün Kayseri'ye gelerek 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağını ifade eden Elcuman, "Birkaç alternatif arasından takımımıza en fazla katkıyı sağlayacağına inandığımız teknik direktör Samet Aybaba ile el sıkıştık. Kendisi daha önce de kulübümüzde görev yapmış başarılı bir teknik adam. Aybaba yönetiminde takımımızın içinde bulunduğu sıkıntıları en kısa zamanda aşarak üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğine eminiz." dedi.

Elcuman, Kayserispor'un büyük bir camia olduğunu ve taraftarlarının da desteğiyle çok daha iyi yerlere geleceğini vurgulayarak, içinde bulundukları maddi sıkıntıları aşmak için de yönetim olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.



