Kayserispor’da rota Hernani

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosuna bir bir takviyeler gerçekleştiren Kayserispor’da yeni hedef; Hernani.
28 yaşındaki Portekizli sağ kanata teklif yapılırken, Hernani’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Levante formasıyla La Liga’da 8 maçta şans bulan yıldız isim, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah da, sosyal medya hesabından Hernani’yi çağrı yapıp, onu Kayseri’ye çağırdı.
Prosinecki yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, en az 5-6 isim daha almayı planlıyor.