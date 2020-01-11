Kayserispor’da rota Hernani

Yasağı kaldırdıktan sonra transferde atağa kalkan Kayserispor, Levante forması giyen Hernani’yi kadroya katmak istiyor.

11 Ocak 2020, Cumartesi 06:01
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Kayserispor’da rota Hernani

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosuna bir bir takviyeler gerçekleştiren Kayserispor’da yeni hedef; Hernani.

28 yaşındaki Portekizli sağ kanata teklif yapılırken, Hernani’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Levante formasıyla La Liga’da 8 maçta şans bulan yıldız isim, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah da, sosyal medya hesabından Hernani’yi çağrı yapıp, onu Kayseri’ye çağırdı.

Prosinecki yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, en az 5-6 isim daha almayı planlıyor.

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