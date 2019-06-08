Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Olağanüstü Genel Kurul yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.

Geçen sezon Süper Lig'de son 3 takım arasında kalan ve küme düşen B.B.Erzurumspor'da forma giyen orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer listesine alan sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, genel kurul sonrasında bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

İHA



