Kayserispor'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Paul Georges Ntep sözleşmesini feshetti.

04 Aralık 2019, Çarşamba 10:43
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Kayserispor'da Paul Ntep sözleşmesini feshetti

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak transfer edilen Paul Gerorges Ntep, teknik kadronun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakıldıktan sonra Kayseri'den gitti. Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı alan Paul Georges Ntep, Almanya'ya gitti. 27 Ağustos 2019 tarihinde lisansı çıkarılan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Ntep'in sarı-kırmızılı kulüpten 75 bin Avro alacağı bulunuyor.

27 yaşındaki Paul Georges Ntep De Madiba, Kayserispor forması ile 5 Süper Lig maçında toplam 143 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında toplam 110 dakika sahada kaldı.

İHA

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