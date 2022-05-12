Kayserispor'daki başarılı performansıyla dikkât çeken sağ bek Onur Bulut, Türkiye kupası finali ve transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"REAL MADRİD'İN YAPTIĞINI YAPTIK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Onur, '' Trabzonspor 'a karşı Real Madrid benzeri bir geri dönüş yaptık. Kazanmayı hakettik. Çok mutluyuz. Teknik direktörümüz Hikmet Karaman, Real Madrid'in Machster City karşısındaki geri dönüşünü anlattı. 'Siz de aynısı yapacaksınız' dedi. İnanmak çok önemliydi. Biz inandık. Sonunda da haklı bir galibiyet aldık. Finalde de aynı motivasyonla Sivasspor karşısına çıkacağız. Kupayı kazanacağımıza inanıyorum'' dedi.

"BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE TRANSFER..."

Beşiktaş , Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan Onur, ''Üç takımın beni istediğine dair haberleri okuyorum. Ama bana bir bilgi gelmedi. Tabii ki istenen bir oyuncu olmak, böyle haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Her şey Kayserispor'a bağlı. Kulübüm tamam derse büyük kulüplerde oynamak isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Ama transfer konusunda karar Kayserispor'un. Ben şu anda kalan maçlarımıza odaklandım. Başka bir şey düşünmek istemiyorum'' dedi.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ REAL MADRİD'E GİDİYOR?"

Almaya'da doğup, büyüyen Onur Bulut, ''Tabii ki ilerleyen dönemde Bundesliga'ya dönmek ya da Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak benim için bir seçenek. Avrupa'da oynayan çok başarılı Türk oyuncular var. Onlardan bir tanesi Çağlar Söyüncü, Real Madrid'e gidebilir. Madrid'in gündeminde olduğunu biliyorum. Bence oradaki stoperleri kesip, direkt oynar. Real Madrid'te sürekli oynayabilecek potansiyele sahip'' şeklinde konuştu.





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