Kayserispor’da Sivasspor mağlubiyeti sonrası Bülent Uygun, “Bazı arkadaşlarımız alacaklarına karşılık sözleşmelerinin feshedilmesi için federasyona başvurmuş. Yönetim Kurulu ile konuşacağım ve kadro dışı bırakılmalarını isteyeceğim” demişti.

Deneyimli teknik adam dün neşteri vurdu. Uygun’un yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Kayserispor’da Bilal Başaçıkoğlu, Paul Ntep ve Adryan Tavares kadro dışı bırakıldı. 3 oyuncuya ayrıca para cezası kesileceği de gelen haberler arasında. Sarı- Kırmızılılar, kulübü TFF’ye şikayet eden diğer oyuncuların ise alacaklarını ödeme kararı aldı.