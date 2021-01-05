MENÜ

Kayserispor'da Manuel Fernandes kadroda

Hes Kablo Kayserispor takımında Portekizli futbolcu Manuel Fernandes maç kadrosuna alındı.

05 Ocak 2021, Salı 15:29 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor'da Manuel Fernandes kadroda

Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı. Son 3 haftadır sakatlığını öne sürerek forma giyemeyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, teknik kadroya Denizlispor maçında oynamak istediğini söyledi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın görevden ayrılması sonrasında ağrılarının azaldığını ifade ederek antrenmanlara başlayan Manuel Fernandes, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini almak istiyor. Portekizli oyuncu, Denizlispor maçının kafilesine dahil edildi.

Denizlispor maçına alt yapı antrenörü Uğur Kulaksız ile çıkacak olan sarı kırmızılı takımda Manuel Fernandes'in oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

İHA


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...