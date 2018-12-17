Kayserispor, çarşamba günü Altay ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş maçı hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı ekipte, Akhisarspor ile oynanan son lig maçında sahaya ilk 11’de çıkan futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise kondisyon ve ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada maç oynandı.

Sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında forma giymeyen Rajko Rotman takımdan ayrı düz koşu yaptı.

KARAMAN: “DAHA ÇOK İŞ VAR”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, "İçeride oynadığımız Akhisarspor maçı önemliydi. 3 puan aldık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle maçın belli bölümlerinde taraftar 12’nci adam özelliğini hissettirdi. İsteğimiz dolu tribünlere oynamak. Takımın başarısıyla birlikte 12’nci adamın gücünü daha çok hissedeceğimize inanıyorum. Kimse takımın ortaya koyduğu futbola bakmıyor. Önce skora bakıyor. Teknik adamlık bakımından söylemem gerekirse yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. İnşallah o eksikliğimizi Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonra sezona verilecek olan devre arasında tamamlayıp daha farklı bir takım olmak istiyoruz. Lig uzun maraton, her takım her şeyi yapabilir. Çok iyi çıkış yakalayan takımlar çok seri yenilgiler alabiliyor. Biz gelmeden önceki dönemde 5 maçta galibiyet alamamış ve 13 gol yemiş olan takımdan 2 maçta hiç gol yemeyen takıma geldik. Daha yapmamız gereken çok iş var” dedi.

“KUPAYI DA ÖNEMSİYORUZ”

Karaman, "Altay karşısında ilk maçta alınan avantajı değerlendirip tur atlamak istiyoruz” dedi. Çarşamba günü Altay ile oynayacakları kupa maçının sorulması üzerine Karaman, “Arkadaşlarımız ilk maçta Altay karşısında avantajlı bir sonuç aldılar. Çarşamba günü kendi taraftarımız önünde galip gelmek ve tur atlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.