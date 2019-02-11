Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Oleksandr Kucher cezalı duruma düştü. Ligin 21.haftasında oynanan Fenerbahçe maçından sol bek olarak forma giyen tecrübeli başarılı oyuncu 51.dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Dört sarı karta ulaşan Ukraynalı oyuncu Kucher Pazar günü oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek. Kucher İzmir ekibi Göztepe A.Ş maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligin 23.haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)