Kayserispor’da kriz büyüyor

Beşiktaş’a yenilerek 7 puanda kalan ve devreye 4 hafta kala dibe demir atan Kayserispor’da sular durulmuyor. Takımın dünyaca ünlü yıldızı Adebayor’un sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından İç Anadolu ekibinde yeni ayrılıklar da bekleniyor.

Abdennour, Miguel Lopes, Poulain ve Mensah’ın da sözleşme fesih haklarını ellerine aldıkları ve kısa süre içerisinde takımdan ayrılacaklarını açıklayacakları öğrenildi. Teknik direktör Bülent Uygun ve başkan Berna Gözbaşı oyuncuları takımda tutmak için çaba sarfetse de futbolcuların kalmak istemedikleri gelen haberler arasında.