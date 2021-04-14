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Kayserispor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular taktik çalışmayla yaklaşık 1.5 saatlik antrenmanı tamamladı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.



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