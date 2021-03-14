Kontrataklarla etkili olmaya çalışan Kayseri'nin aradığı fırsat 29'da ayağına geldi. Rakip stoper Luyindama'nın hatalı pasında İlhan Parlak'ın müdahale ettiği top 5 golle ev sahibi ekibin en skorer ismi olan Pedro Henrique'ye geldi. Bir anda Muslera ile karşı karşıya kalan Brezilyalı forvet kaleye vurmak yerine Uruguaylı file bekçisini çalımlamayı denedi. Topu ayağından fazla açan Pedro Henrique açısını kaybetti, ortaya çıkarmak istediği topa Muslera sahip oldu, ev sahibi yakaladığı en net fırsatta öne geçme şansını kullanamadı.