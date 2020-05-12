Kayserispor’da hazırlıklara devam edildi

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

12 Mayıs 2020, Salı 20:30 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor’da hazırlıklara devam edildi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.  Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...