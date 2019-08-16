Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu.

16 Ağustos 2019, Cuma 09:51
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Kayserispor’da forma numaraları belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserisppor'da hangi futbolcunun hangi sırt numaları formayı giyeceği belli oldu. Deniz Türüç’ün Fenerbahçe’ye transfer olmasından sonra Sarı-Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı yeni transfer Pedro Hernique giyecek. Kayseri’nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı ise Hollandalı futbolcu Ben Rienstra aldı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları şu şekilde; 

1- Hakan Arıkan 

2- Ramazan Emirhan Civelek 

5- Aymen Abdennour 

6- Benoit Poulain 

7- Bilal Başacıkoğlu 

8- Hasan Hüseyin Acar 

9- Umut Bulut 

10- Pedro Hernique 

11- Artem Kravets 

13- Miguel Lopes 

14- Emre Demir 

15- Atila Turan 

16- Doğan Alemdar 

17- Nurettin Korkmaz 

19- Ömer Uzun 

20- Aksel Aktaş 

21- Mehmet Eray Özbek 

23- Sakıb Aytaç 

24- Mert Kula 

25- Alpay Çelebi 

27- Brice Dja Djedje 

30- Adem Doğan 

32- Yasir Subaşı 

33- Silviu Lung 

38- Ben Rienstra 

43- Bernard Mensah 

61- Ziya Alkurt 

66- Şamil Çinaz 

95- İsmail Çipe 

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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