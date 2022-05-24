Kayserispor’da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.
Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;
Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika
Silviu Lung: 30 maç / 2 bin 700 dakika
Lionel Carole: 31 maç / 2 bin 651 dakika
Majid Hosseini: 28 maç / 2 bin 439 dakika
İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika
Mame Thiam: 24 maç / 2 bin 53 dakika
Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika
Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika
Dimitrios Kolovetsios: 21 maç / 1 bin 791 dakika
Mario Gavranovic: 26 maç / 1 bin 722 dakika
Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika
Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika
Miguel Cardoso: 28 maç / 1 bin 262 dakika
Olivier Kemen: 22 maç / 1 bin 260 dakika
Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika
Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika
Carlos Mane: 29 maç / 1 bin 8 dakika
Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika
Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika
İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika
Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika
Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika
Andrea Bertolacci: 10 maç / 627 dakika
Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika
Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika
Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika
Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika
Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika
Emre Demir: 4 maç / 24 dakika
Jocelyn Janneh: 1 maç / 13 dakika
İHA