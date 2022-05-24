Kayserispor’da en uzun süre alan futbolcu Onur Bulut oldu

Kayserispor'un sağ bek oyuncusu Onur Bulut bu sezon en çok süre alan isim oldu. Başarılı oyuncu, 38 hafta sonunda 34 maçta 2 bin 739 dakika sahada kaldı. En az süre alan futbolcular ise 13 dakika ile Jocelyn Janneh oldu. Barcelona'ya transfer olan ancak Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Demir ise sadece 4 maçta 24 dakika görev aldı.

Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 38 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde;

Onur Bulut: 34 maç / 2 bin 739 dakika

Silviu Lung: 30 maç / 2 bin 700 dakika

Lionel Carole: 31 maç / 2 bin 651 dakika

Majid Hosseini: 28 maç / 2 bin 439 dakika

İbrahim Akdağ: 32 maç / 2 bin 264 dakika

Mame Thiam: 24 maç / 2 bin 53 dakika

Joseph Attamah: 30 maç 2 bin 27 dakika

Emrah Başsan: 31 maç / 1 bin 947 dakika

Dimitrios Kolovetsios: 21 maç / 1 bin 791 dakika

Mario Gavranovic: 26 maç / 1 bin 722 dakika

Uğur Demirok: 18 maç / 1 bin 448 dakika

Gustavo Campanharo: 22 maç 1 bin 314 dakika

Miguel Cardoso: 28 maç / 1 bin 262 dakika

Olivier Kemen: 22 maç / 1 bin 260 dakika

Mustafa Pektemek: 27 maç /1 bin 95 dakika

Ramazan Civelek: 24 maç 1 bin 36 dakika

Carlos Mane: 29 maç / 1 bin 8 dakika

Gökhan Sazdağı: 24 maç / 960 dakika

Mert Çetin: 10 maç / 822 dakika

İlhan Parlak: 27 maç / 784 dakika

Abdulkadir Parmak: 13 maç / 771 dakika

Karahan Yasir Subaşı: 15 maç / 758 dakika

Andrea Bertolacci: 10 maç / 627 dakika

Bernard Mensah: 6 maç / 477 dakika

Bilal Bayazıt: 5 maç / 450 dakika

Cenk Gönen: 3 maç / 300 dakika

Hayrullah Erkip: 2 maç / 109 dakika

Arif Kocaman: 1 maç / 30 dakika

Emre Demir: 4 maç / 24 dakika

Jocelyn Janneh: 1 maç / 13 dakika

İHA