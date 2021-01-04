Genç file bekçisi, 5. dakikada Atiba'nın uzaktan şutunda başarılıydı. Doğan, 12. dakikada Bernard Mensah'ın kullandığı penaltıda da köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi. Takımına adeta hayat veren Doğan, böylece 18 yıl 66 günle 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu. İlk yarıda ev sahibi ekibin kalesinde daha önemli bir tehlike yaşanmadı.

4 topun 2'sini kurtardı

İkinci yarının büyük bir kısmını rahat geçiren Doğan, bir kez daha Kartal'ın penaltı kazanması sonrası 89'da bu kez Kevin N'Koudou ile karşı karşıya geldi. Ancak N'Koudou sert bir vuruşla topu ters köşeye atıp, golü atmayı başardı. Doğan bu kez çaresiz kaldı. Sonrasında Hasiç de ikinci golü atınca, genç eldiven kalesine gelen 4 topun 2'sinde gole engel olamayarak maçı tamamladı.







