Kayserispor'da Corona virüs şoku!

Koronavirüs (Kovid 19) salgını Kayserispor’a da sıçradı. Yapılan sağlık taramasında bir idari personelin sonucu pozitif çıkarken, Sarı-Kırmızılılar’da tüm takımtekrar testten geçecek.

28 Mart 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da Corona virüs şoku!

Türkiye’de ligler geçtiğimiz hafta ertelenmesine rağmen takımlarımız Corona virüs salgınından kaçamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe’de yaşanan gelişmelerin ardından bir üzücü haber de Kayserispor’dan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan Corona virüs (Kovid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı. Sarı-Kırmızılılar’da 25 Mart’ta teknik ekip ve oyunculara korona testi yapılırken, önümüzdeki günlerde tüm takım tekrar testten geçirilecek.

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