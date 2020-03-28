Türkiye’de ligler geçtiğimiz hafta ertelenmesine rağmen takımlarımız Corona virüs salgınından kaçamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe’de yaşanan gelişmelerin ardından bir üzücü haber de Kayserispor’dan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılan Corona virüs (Kovid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı. Sarı-Kırmızılılar’da 25 Mart’ta teknik ekip ve oyunculara korona testi yapılırken, önümüzdeki günlerde tüm takım tekrar testten geçirilecek.