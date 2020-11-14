Kayserispor'da sportif direktör Bülent Bölükbaşı görevinden ayrıldı. Tecrübeli futbol adamı bir veda mesajı yayınladı.

Bülent Bölükbaşı'nın veda mesajı şu şekilde:

Teşekkürler Kayseri

Hem futbolculuk hemde idarecilik döneminde güzel günler geçirdiğim Kayserispor’a teşekkür ederim . Yaklaşık 2 sezondur büyük mücadele verdik . Her maçımız finaldi .Bu süreçte Başkanımız Berna Gölbaşı ‘ı ve tüm camiaya çok teşekkür ederim . Zorlu olacağını biliyordum öylede oldu. İdarecilik futbolculuk tan daha zormuş bu süreçte daha iyi gördüm. Güzel şeyler yapmaya çalıştık. Kayserispor’a bundan sonraki maçaların da başarılar dilerim . Kalbim her zaman Onlarla . Kendimi geliştirip Futbolun içinde olmaya devam edeceğim .



