Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, ilk haftada Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirirken transfer gündemine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Transferde Kayserispor'dan Beşiktaş'a giden Mensah için de Bölükbaşı, övgü dolu ifadeler kullandı.

Konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 kazanarak lige giriş yapan Kayserispor'da Bölükbaşı, "Lige galibiyet ile başlamak güzel oldu. Ama bu sezon daha zor geçecek. Geçen sezon devre arasında gelip son maça kadar mücadele ettik. Takdir kazandık. Eskiden ligin sonuna doğru her maç bir final derdik. Şimdi her maç bir final diyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer dönemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli futbol adamı, "Transfer limitlerinden dolayı zaten geniş hareket etme durumumuz yok. O yüzden ince eleyip sık dokuduk. Transfer de bitti gibi duruyor" dedi.

Mensah, Beşiktaş'a maçlar kazandıracaktır

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah'a ilişkin yorumunu aktaran Bölükbaşı, "Mensah, gerçekten kaliteli bir oyuncu. Biz faydasını gördük ki Beşiktaş da görecektir. Takıma uyum süreci bitince kendini gösterir ve Beşiktaş'a maçlar kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Murat Akbaş