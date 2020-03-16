Kayserispor'da 2 cezalı var

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü.

16 Mart 2020, Pazartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da 2 cezalı var

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Ligin 27.haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo cezalı duruma düştü. Malatyaspor maçında sarı kart gören iki futbolcu, 4 sarı kart kuralı gereği cezalı duruma düştü. Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alabilecek.

İHA

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