Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir ilk kez 11'de

Kayserispor’un ve Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinden 15 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig tarihinin en genç gol atan ismi olmuştu.

03 Aralık 2019, Salı 06:49 Son Güncelleme:
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Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir ilk kez 11'de

Emre için dünkü maç da özeldi. Genç yıldız adayı, Kayserispor forması altında ilk kez Vodafone Park’ta sahaya 11’de çıktı. Emre’ye Beşiktaşlı ağabeyleri de yakın ilgi gösterdi. Maçtan önce Burak Yılmaz, 15 yaşındaki oyuncunun yanına giderek sohbet etti. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı. 15 yaşındaki futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Hocamın bana güvenmesi, bu atmosferde şans vermesi nedeniyle mutluyum. Daha da çok çalışacağım. Hedeflerim büyük ama önce Kayserispor’u bu konumdan çıkaracağız” diye konuştu.

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