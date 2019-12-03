Emre için dünkü maç da özeldi. Genç yıldız adayı, Kayserispor forması altında ilk kez Vodafone Park’ta sahaya 11’de çıktı. Emre’ye Beşiktaşlı ağabeyleri de yakın ilgi gösterdi. Maçtan önce Burak Yılmaz, 15 yaşındaki oyuncunun yanına giderek sohbet etti. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı. 15 yaşındaki futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Hocamın bana güvenmesi, bu atmosferde şans vermesi nedeniyle mutluyum. Daha da çok çalışacağım. Hedeflerim büyük ama önce Kayserispor’u bu konumdan çıkaracağız” diye konuştu.