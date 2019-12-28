Geride kalan 16 hafta sonunda sadece 10 puan toplayabilen ve Süper Lig’in dibine demir atan Kayserispor’da, Trabzonspor deplasmanında teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılması nedeniyle takımın başında sportif direktör Bülent Bölükbaşı yer alacak.

Ayrıca Sarı-Kırmızılı ekipte zorlu deplasman öncesinde tam 10 eksik isim bulunuyor. Kayseri’de sakatlığı bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Silviu Lung, Aymen Abdennour, Ben Rienstra ile kart cezalısı Miguel Lopes, Bordo-Mavili ekip karşısında takımını yalnız bırakacak oyuncular.