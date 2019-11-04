Süper Lig’de oldukça zor günler geçiren ve daha sezonun başı olmasına rağmen üçüncü teknik adam olarak takımın başına Bülent Uygun’u getiren Kayserispor, zorlu Fenerbahçe mücadelesinde beklenmeyeni başardı. Şampiyonluk adayı Sarı- Lacivertliler’i devirmeyi başaran Kayseri’ye üç puanı getiren golü, uzun yıllar Galatasaray forması giyen Umut Bulut attı. Sarı-Kırmızılı ekipte dördüncü sezonunu geçiren 36 yaşındaki Umut, ikinci yarının 58. dakikasında Mensah’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve top Altay’a çarpmasına rağmen filelerle buluştu.

Sağ bek gibi oynadı...

Bu sezon ligdeki 9. maçında üçüncü kez gol sevinci yaşayan Umut, 90 dakika boyunca hücumda başladığı mücadelenin son anlarında adeta sağ bek gibi oynadı. Hatta tecrübeli oyuncu, son düdük öncesi ikinci gol fırsatını da kaçırdı. Kanarya’ya karşı kariyerindeki 34. maçında 11. golünü atmayı başaran deneyimli golcü, Kayseri’nin bu sezonki ilk 3 puanının baş mimarları arasında yer aldı.