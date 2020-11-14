PFDK tarafından Hes Kablo Kayserispor’a ligin 7’nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 24 bin TL ceza kesildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kesilen cezayı üstlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, “Kapalıkale taraftarlarımızdan dolayı geçen hafta oynadığımız Hatayspor maçında Kayserisporumuz’a TFF’den gelen 24 bin TL cezayı ödeyeceğim. Bu şehirde herkes üzerine düşen yükü almalı diye düşünüyorum. Çünkü başka Kayserispor yok ve başkanımızın yanında olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -