MENÜ

Kayserispor'a dönen Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçti

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve Hes Kablo Kayserispor’a dönen Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçirildi.

13 Temmuz 2021, Salı 18:07 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor'a dönen Bernard Mensah, sağlık kontrolünden geçti

Geçen sezon Beşiktaş ’ta kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor’a geri döndü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Kayseri’ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah’ın Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde bazı testlere tabi tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti." denidi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...