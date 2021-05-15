Kayserispor’a beraberlik yeter

Bu sezon tam 7 farklı hocayla çalışan Kayserispor son haftaya küme düşme potasının bir basamak üzerinde girdi. Yarışta büyük avantajı olan Sarı-Kırmızılılar'a ligde kalması için şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında 1 puan yetiyor. Gençlerbirliği, Trabzon karşısında kazanamazsa, Kayseri kaybetse dahi yine ligde kalan ekip olacak.

İkili averajda geride

Kayseri yenilir, Gençlerbirliği kazanırsa ikili averajda Ankara ekibi üstün olduğu için Sarı-Kırmızılılar düşen son takım olur. İşi şansa bırakmak istemeyen Yalçın Koşukavak, Kanarya karşısına puan ya da puanlar almak için çıkacak.



