Kayserispor, Süper lig’de kalma mücadelesi verirken takımda yaşanan istikrarsızlıklar ön plana çıkıyor. İç Anadolu ekibi sezona başkan Erol Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman’la başlamıştı. Deneyimli teknik adam 7. haftada takımdan ayrılırken Bedir de görevi Hamdi Elcuman’a bıraktı. Ancak yine istikrar sağlanamadı. Öyle ki Elcuman görevi 3 hafta sonra Berna Gözbaşı’na devrederken takımın başına getirilen Samet Aybaba ise 18 gün sonra yaşanan ekonomik sıkıntılardan sonra görevinden ayrıldı. Bülent Uygun’la 9 resmi maça çıkan Kayseri, dün tecrübeli teknik adamla da yollarını ayırma kararı kaldı. Kayseri’nin yola sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile devam edeceği öğrenildi.

Yıldızları gitti

Atila Turan, Umut Bulut, Şamil Cinaz, Adebayor, Bilal Başacıkoğlu, Tavares, Ntep gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar’ın sergilediği performans ise hayal kırıklığı yaşattı. Kayserispor, Erciyesspor ile yaşanan isim değişikliğinden sonra 2004-2005 sezonundan itibaren Süper lig’de mücadele ettiği 15 sezonda ilk 16 haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiledi. Bu periyotta kalesinde gördüğü 36 golle en kötü savunma performansını ortaya koyan Kayseri, yine eksi 22 ile en kötü averaja takım konumunda.

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