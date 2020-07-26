1966 yılında kurulan sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonunda İkinci Lig Kırmızı Grubu Trabzonspor’un önünde 1 averaj farkla şampiyon tamamlayarak, Birinci Lig’e yükseldi. Aralıklarla 23 yıl Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, son 5 sene ise aralıksız Türkiye’nin en üst liginde yer aldı.

Geçen sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan ve kadrosunu büyük oranda değiştiren Kayserispor, sezona büyük umutlarla başladı. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, istenilen sonuçları alamayınca adeta ligin dibine demir attı.

Lige kötü başlayan sarı-kırmızılılarda, 7. haftadaki 4-0’lık Göztepe yenilgisinin ardından Karaman ile yollar ayrıldı. İlk 7 haftada topladığı 3 puanla son sırada yer alan Kayserispor’u devralan teknik direktör Samet Aybaba da 8. haftadaki Kasımpaşa beraberliği ve 9. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından, göreve geldikten 17 gün sonra istifa etti.

Ligin 10. haftasında 3. kez teknik adam değişikliğine gitmek zorunda kalan Kayseri ekibi, Bülent Uygun ile anlaştı. Uygun yönetiminde çıkılan ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık galibiyet umutları yeşertse de kötü gidişat ilerleyen haftalarda devam etti.

Bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 müsabakada sadece sahasında Çaykur Rizespor’u yenen ve 6 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puan toplayıp, ligin son sırasında yer aldı.

Üç teknik direktör değiştirdiği ilk devrede sadece 10 puan toplayabilen Kayseri ekibi, devre arasında göreve getirilen Robert Prosinecki’nin 17 haftada aldığı 22 puanla da ligde tutunamadı ve TFF 1. Lig’e düştü.

AA