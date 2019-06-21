Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da mevcut yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Erol Bedir başkanlığındaki toplantıda, takıma destek verilip verilmediği konuşuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine karşı bir konuşma yapan Başkan Erol Bedir, "Bizim alnımız ak başımız dik. Bize verilen görevi 2,5 yıldır layıkıyla yerine getirdik. Kayserispor bizim malımız değil. Tüm Kayseri'ye ait. Bize verilen sözler yerine getirilmez ise zararı Kayserispor görür. Genel kurul tarihine kadar üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Toplantıda Trabzonspor'a verilen 400 milyon TL'lik banka kredisi, Çaykur Rizespor için toplanan para, Ankaragücü için harcanan 40 milyon TL'lik rakamlar konuşulurken bu tür bir desteğin İstikbal Mobilya Kayserispor için bulunamaması da konuşuldu.

İHA