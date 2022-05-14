Süper Lig 'de 37. haftanın perdesi Kayseri'de açılacak, 44 puanla 15. basamakta yer alan Kayserispor, 20 puanla son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası yarı finalide şampiyon Trabzonspor 'u eleyerek final bileti alan ve moral depolayan Kayserispor, evinde kazanıp 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Ligden düşmesi haftalar önceden kesinleşen ve 8 maçtır kaybeden Malatyaspor ise kötü gidişatı zorlu deplasmanda durdurmanın hesaplarını yapıyor.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Bertolacci, Kemen, Thiam, Ramazan, Mustafa

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman Buğra, Mert Miraç, Haqi Osman, Tetteh

Kayserispor ile Malatyaspor 10. randevuda

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 22 gol atıldı. Kayserispor 9 gol atarken Malatya ekibi ise 13 gol attı. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan maç berabere bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 9 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

2021/2022 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1