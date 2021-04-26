Kayserispor, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ın getirildiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada "Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varılmıştır. Sayın Koşukavak’a ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Türkiye’de bir çok kulüpte görev yapan Koşukavak, en son Denizlispor’un başındayken 28 Ocak 2021’de görevinden ayrılmıştı.

Sabah saatlerinde kente gelen 49 yaşındaki Koşukavak’ın sözleşmeyi imzalayarak 28 Nisan Çarşamba günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

İlgili Haberler Kayserispor’da bu sezon 5 teknik adam görev yaptı



