Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 30 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 'un Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

İSTANBUL, (DHA)



