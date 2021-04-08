Kayserispor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Süper Lig’in köklü takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

İstanbul DHA