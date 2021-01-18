Kayserispor, Uğur Demirok’u transfer etti

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu’nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR'DAN SİTESİNDEN DE AÇIKLADI

Süper Lig'in sarı kırmızılı takımı, Uğur Demirok transferini resmi internet sitesinden açıkladı. Kayserispor "Kulübümüz profesyonel futbolcu Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Uğur Demirok’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (AA)