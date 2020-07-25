Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu: 1 - 2

Süper Lig'in son hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti ve 2015-16 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti. Trabzonspor ise alınan bu galibiyet ile ligi 65 puanla ikinci sırada bitirmeyi başardı. Norveçli yıldız Sörloth ise attığı golle 2019-2020 sezonu Süper Lig gol kralı oldu

Sezonu 24 golle tamamlayan Alexander Sörloth'un böylece bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu oldu. Sörlot böylece Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz’dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçti

Maçtan dakikalar

2.dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Pedro Henrique vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti

4.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sert vurdu top kaleci Lung'ta kaldı

SARI KART 7.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

10.dakikada Sapunaru ceza sahası dışından sert vurdu şutu üstten auta gitti

13.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ortasına uygun durumda Ekuban vurdu top üstten auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan Joao Pereira ortaladı kale sahasında Campi zor pozisyondan kafayı vurdu top direkten döndü

20.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Kravets kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

25.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sosa kullandı ortası doğrudan dışarı gitti

30.dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

34.dakikada seken topa Djedje sert vurdu top üstten auta gitti

SON ANDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 38.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya Pedro Henrique kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çeldi seken topa Pedro Henrique bir kez daha sert vurdu bu kez kaleci Uğurcan çizgiden çıkardı. Kayserisporlu oyuncular topun içeriden çıktığı yönünde itiraz ettiler ancak VAR incelemesi sonucu topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi

43.dakikada Hasan Hüseyin Acar ceza sahasına girmeden vurdu yerden şutu kalecide kaldı

45.dakikada Sosa ceza sahasına içinden seken topa vurdu, şutu kaleci Lung'ta kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında oyundan Abdulkadir Parmak çıktı yerine Guilherme girdi

SARI KART 47.dakikada Cenk Şahin yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART 50.dakikada Campanharo itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

YİNE ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 50.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin hatalı geri pasını alan Kravets vuruşunu yaptı kaleciden seken topu çizgi üzerinde Hüseyin Türkmen son anda çıkardı

55.dakikada Guilherme sol kanattan ortasını yaptı kaleye paralel giden topu doğrudan auta çıktı

59.dakikada Kayserispor'da Enver Cenk Şahin bekletmeden vurdu şutu kaleye gitmedi

GOL! 63.dakikada Trabzonspor Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sörloth'un şutunu kaleci Lung çıkardı seken topa Novak düzgün vurdu ve golü attı

66.dakikada Sörloth topu taşıdı yerden pasını Ekuban'a verdi ama savunma son anda araya girdi

73.dakikada Kravets bekletmeden kaleyi denedi ama şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Ndiaye çıktı yerine Kamil Ahmet girdi

SÖRLOTH GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 79.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür pasını verdi kale sahasında uygun durumda Sörloth topukla golü atmak istedi ancak kaleci Lung topu çıkardı

82.dakikada Hasan Hüseyin ceza sahasına girmeden vurdu şutu Guilherme'den döndü. Kayserisporlu oyuncular penaltı itirazlarında bulundu ancak VAR incelemesi sonucu hakem Cünyet Çakır monitöre çağrılmadı ve oyun devam etti

85.dakikada Kayserispor penaltı kazandı

GOL! 86.dakikada Kayserispor Pedro Henrique'nin penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı

93.dakikada Kayserispor çok etkili geldi. Sol kanattan Sapunaru ortaladı ancak kalesi sahasında topu Novak çıkardı

Denizlispor'un Ankaragücü karşısında 1-0 mağlup olduğu haberi geldi. Kayserispor'a ligde kalması için bir gol lazım

GOL! 90+6.dakikada Trabzonspor Sörloth'un golüyle 2-1 öne geçti. Kayserispor gol ararken hızlı gelişen atakta Joao Pereira pası verdi kale sahasında Sörloth topu ağlara yolladı

Maçı Trabzonspor 2-1 galip bitirdi



