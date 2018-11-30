(ÖZET) Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. hafta mücadelesinde Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Bordo-Mavililer, ligde kötü günler geçiren Kayserispor'u 83. dakikada Ekuban ve 90+7. dakikada oyuna giren ve 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında golle buluşan Vahid Amiri'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

4 gün önce annesini kaybeden Gana asıllı İtalyan futbolcu Ekuban'ın, attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Trabzonspor bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükseltirken, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde çok kötü bir sezon geçiren Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 12 puanla 17 sırada kaldı.

Trabzonspor'da 4 gün önce annesini kaybeden Caleb Ekuban, sonradan oyuna girerek fileleri havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

13. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Yusuf Yazıcı ceza alanı çizgisinin sağ çaprazında topu önünde buldu. Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

22. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Abdülkadir’in taşıdığı topu önüne alan Yusuf Yazıcı, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

51. dakikada Şamil’in ara pasında Lopes topla buluştu. Sağdan Trabzonspor ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı. Top, kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

90+7'de oyuna giren Vahid Amiri, topla ilk buluşmasında maçın skorunu belirledi.

54. dakikada Yusuf serbest atış kullandı. Yusuf’un kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung sağına uzanarak topu çeldi.

64. dakikada Olcay Şahan’ın ara pasında Abdülkadir ceza alanı içinde plase vuruş yaptı. Top, direğin dibinden auta çıktı.

80. dakikada Rodallega’nın ara pasında Pereira sağdan girdi şutunu attı ancak top, yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Sosa'nın ortasında topa uzanan Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

89. dakikada Gyan kafayla pasını Bilal’e verdi. Bilal, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye vurmak yerine soldan gelen Umut’a pasını vermek istedi. Açısını kaybeden Umut’un ortasında top, üst ağlarda kaldı.

90+7. dakikada topu kazanan Amiri, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amiri'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu

İlk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent, Mensah, Şamil, Chery, Varela, Deniz Türüç, Umut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Sosa, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Rodallega