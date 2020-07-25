Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig’in 34. ve son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk oluyor. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorunda. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanarak ve rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Geçen hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor’a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden bordo-mavililer, ikinci sıradaki yerini koruyarak ligi bitirmek istiyor. Ligin son haftasına 62 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 60 puanla üçüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor önünde ligi bitirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, Kayseri deplasmanında kaybetmesi, Demir Grup Sivasspor ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde ikinciliği kaybedecek.

Gol krallığı mücadelesi

Ligde 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, 22 gollü Papiss Cisse’nin önünde sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak. Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz’dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek. Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.



